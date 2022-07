Ultima zi de recenzare a populației. Ce riscă cei care nu au răspuns la întrebări Duminica, 31 iulie, este ultima zi pentru recensamantul populației, dupa ce INS a prelungit deja de doua ori perioada de recenzare. Media naționala este de peste 90%, insa codașele clasamentului sunt tocmai marile orașe – Iași, București și Timișoara. Cei care au refuzat recenzarea pot fi amendați cu pana la 3.000 de lei. In Iași […] The post Ultima zi de recenzare a populației. Ce risca cei care nu au raspuns la intrebari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

