- Al doilea an de pandemie de Covid-19 ar putea fi mai dificil decat primul, avand in vedere modul in care se raspandeste boala, mai ales in emisfera nordica, in conditiile in care circula mai multe tulpini, a avertizat, miercuri, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters. Citește…

- Al doilea an al pandemiei de COVID-19 „ar putea fi chiar mai dur” decat primul, avand in vedere modul in care se raspandește virusul, mai ales in emisfera nordica, pe masura ce intra in circulație variante tot mai contagioase, a avertizat, miercuri, Organizația Mondiala a Sanatatii, informeaza Reuters.„Intrarea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a asigurat ca Beijingul saluta apropiata venire in China a unei echipe internationale de ancheta privind COVID-19, prevazuta pentru luna ianuarie, relateaza joi agentia Reuters, potrivit AGERPRES. China s-a opus vehement apelurilor la lansarea unei anchete…

- Femeia din Singapore era insarcinata in 10 saptamani cand s-a imbolnavit de o forma ușoara de COVID. A nascut in noiembrie și a reușit sa transmita copilului anticorpii atat de necesari in lupta cu boala, scrie agenția Reuters, care ii citeaza pe medicii de la Spitalul Universitar din micul stat asiatic.…

- Autoritațile din Polonia au descoperit recent primele cazuri de coronavirus in randul nurcilor. Au fost descoperite opt nurci infectate cu coronavirus la o ferma din nordul țarii. Conform Universitații de Medicina din Gdansk pana acum nu a fost depistat niciun caz de infecție cu noul coronavirus la…

- Organizația Mondiala a Sanatații apreciaza ca va exista un val trei al pandemiei in Europa la inceputul anului viitor in cazul in care guvernele repeta masurile slabe de prevenire a valului doi. Aprecierile au fost facute de David Nabarro din cadrul OMS. El a aratat ca guvernele „nu au construit infrastructura…

- Numarul cazurilor de rujeola a crescut la aproape 870.000 la nivel mondial in 2019, fiind cel mai ridicat nivel din aproape 25 de ani, din cauza scaderii vaccinarilor la un nivel critic, iar situatia se va inrautati in 2020 din cauza restrictiilor legate de Covid-10, care afecteaza programele de imunizare,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a salutat luni eforturile de consolidare a sa prin intermediul reformelor si a anuntat ca asteapta cu nerabdare sa colaboreze indeaproape cu administratia presedintelui ales al SUA Joe Biden, transmite Reuters.