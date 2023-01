Stiri pe aceeasi tema

- Daca nu ați adunat inca bradul, e momentul s-o faceți. ADI Deșeuri anunța o campanie, in colaborare cu Supercom, de adunare a acestora. CAND ii puteți scoate ”la gunoi”: Sarbatorile de iarna au luat sfarșit. Cei care inca mai aveți brazii de Craciun, zilele acestea puteți scapa de ei. Se organizeaza…

- Targumureșenii mai au timp pana sambata, in 14 ianuarie, sa se debaraseze de pomii de Craciun. Aceștia pot fi depuși langa ghenele de gunoi menajer, in vederea ridicarii lor, insa de saptamana viitoare nu vor mai fi colectați, iar asociațiile de proprietari vor putea fi sancționate in cazul in care…

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat ca Primaria colecteaza gratuit brazii de Craciun. El a menționat ca pana pe 15 ianuarie, brazii despodobiți se vor ridica de langa punctele de colectare (și nu din interiorul acestora). ”Nu ii lasați aruncați pe trotuare sau pe spațiile…

- Timișorenii care au achiziționat brazi de Craciun pot scapa in mod ecologic de aceștia la unul dintre cele patru centre de colectare din oraș. Primaria Municipiului Timișoara ii roaga pe timișoreni sa se debaraseze de brazii de Craciun doar la unul dintre cele patru centre de colectare din oraș. Punctele…

- Brazii de Craciun pot fi duși la unul dintre cele 4 centre de colectare din oraș. Timișorenii care au achiziționat brazi de Craciun pot scapa in mod ecologic de aceștia la unul dintre cele patru centre de colectare din oraș.

- La Pecica, va avea loc și anul acesta o acțiune de colectare a brazilor de Craciun de la populație. „Primaria Orașului Pecica organizeaza și in acest an colectarea brazilor de Craciun, dupa sarbatori. Acțiunea dureaza o zi: luni, 9 ianuarie, pe toate strazile din orașul Pecica, iar marți, 10 ianuarie,…

- Campanie de colectare gratuita a brazilor de Craciun in Pitești Dupa trecerea sarbatorilor de iarna, locuitorii municipiului Pitești care doresc sa se debaraseze de brazii de Craciun sunt informați ca aceștia vor fi ridicați de catre Salubritate 2000 S.A., gratuit! Campania de colectare incepe de azi,…

- Conform unei multitudini de articole din ultimul deceniu, brazii de Craciun sunt adesea o sursa importanta de mucegai, acesta putand avea efecte negative asupra tractului respirator, stricand astfel sarbatorile de iarna. De asemenea, brazii de Craciun pot capta cantitati mari de praf, iar acest lucru…