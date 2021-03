Ultima zi de carantină în Timișoara Astazi, 31 martie, este ultima zi de carantina in Timișoara. Incepand de maine, toate terasele vor fi deschise. Chiar daca iși vor putea desfașura activitatea, nu vor scapa de controale. De aceasta data, vor exista mult mai multe verificari la terase, pentru a fi respectate toate masurile sanitare. In aceasta noapte expira perioada de 7 zile de carantina din Timișoara. Cu siguranța, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența nu va mai vota o alta prelungire, fiind suficiente normele impuse de autoritați la nivel național. Dominic Fritz, primarul Municipiului, care era un susținator al decizie… Citeste articolul mai departe pe stiritimis.ro…

Sursa articol si foto: stiritimis.ro

Stiri pe aceeasi tema

- in conferința de presa saptamanala de marți la primaria Timișoara primarul Dominic Fritz a facut referire la masurile restrictive impuse pe plan național. Astfel, Dominic Fritz considera ca masurile impuse de la București sunt suficiente și ca prelungirea carantinei de catre autoritațile locale la Timișoara…

- Daca in Timișoara, Comitetul Județean pentru Situatii de Urgenta a decis sa prelungeasca cu 7 zile carantina, in Brașov, lucrurile nu stau la fel. Deși Brașovul a depașit incidența de 7 la mie, nu intra in carantina, cel puțin deocamdata. Poiana Brașov ramane deschisa turiștilor, dar vor fi luate masuri…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a explicat intr-un mesaj pe Facebook motivele pentru care a decis prelungirea cu 72 de ore a carantinei in Timișoara și localitațile limitrofe, deși Comitetul Județean pentru Situații de Urgența nu reușise sa ajunga la o decizie in acest…

- Președintele consiliului județean Timiș, Alin Nica, a reacționat la decizia secretarului de stat Raed Arafat de a prelungi carantina la Timișoara, in ciuda deciziei luate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența pe plan local. „Prelungirea carantinei de catre secretarul Raed Arafat este o…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, sambata seara, ca Timișoara și localitațile periurbane ies din carantina, dupa cele doua saptamani de pana acum. Nu au fost suficiente voturi in ședința, deși analiza DSP spunea ca Timișoara, Dumbravița și Giroc ar mai fi trebuit sa stea 7 zile…

- Premierul Florin Cițu susține ca Timișoara a ajuns sa fie carantinata pentru ca nu a existat o comunicare buna intre autoritațile locale și cetațeni. Mai mult, la nivelul orașului sunt disponibile 20.000 de locuri libere pentru vaccinarea anti-Covid, fapt pentru care – spune premierul – nu se justifica…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis: Timișoara intra vreme de doua saptamani in carantina, alaturi de Giroc, Moșnița, Ghiroda și Dumbravița. Au fost discuții doua ore pe aceasta tema in ședința de sambata. Se așteapta ordinul DSU pentru momentul in care vor intra restricțiile in vigoare.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis: Timișoara intra vreme de doua saptamani in carantina, alaturi de Giroc, Moșnița, Ghiroda și Dumbravița. Au fost discuții doua ore pe aceasta tema in ședința de sambata. Se așteapta ordinul DSU pentru momentul in care vor intra restricțiile in vigoare.