Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se racește la finalul acestei saptamani in județul Alba. Temperaturile maxime vor scadea, de la 20 de grade Celsius, vineri la doar 12-14 grade sambata și duminica. La munte, vor fi temperaturi minime negative, iar cele maxime intre 11 și 3 grade la Arieșeni, respectiv zero și 8 grade la Oașa.…

- Joi, 15 octombrie, vremea se va încalzi ușor, vântul va avea unele intensificari la munte, în special pe creste. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 24 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sud-est, iar cele…

- Toamna incepe sa iși intre in drepturi, astfel ca meteorologii anunța ploi, ninsori și viscol pentru urmatoarea perioada. De asemenea, termometrele vor incepe sa arate cu pana la 12 grade Celsius im minus.

- Meteorologii anunta ca in mai multe regiuni din tara vremea se raceste si apar ploile. Temperaturile maxime se vor incadra intre 13-15 grade Celsius in Banat și 26 de grade in sudul Munteniei. Luni, 12 Octombrie 2020, in regiunile vestice si sud-vestice vremea va deveni in general racoroasa, innorarile…

- Dupa aproape o saptamana cu temperaturi de vara, cu maxime termice de pana la 29 grade, vremea se va raci brusc in acest weekend, anunța meteorologii.Astfel, vineri, temperaturile vor fi cuprinse intre 22 grade Celsius și 13 grade Celsius. Cerul va fi variabil.Sambata, vremea se va menține destul de…

- Astazi in țara va fi vreme frumoasa, se mai mențin temperaturile de vara, cu maxime de pana la 31 de grade Celsius. De saptamana viitoare, insa, toamna incepe sa-și intre in drepturi.

- Duminica, 23 august, vremea va fi extrem de calduroasa în cea mai mare parte a țarii, iar în unele locuri, disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 37 de grade Celsius în unele parți ale țarii. Minimele…

- Meteorologii anunta ploi pentru maine, in nordul si centrul tarii. La Briceni si Soroca vor fi 25 de grade Celsius, iar la Balti cu unul mai mult. La Orhei sunt prognozate 27 de grade. La Tiraspol si Leova sunt anuntate 29 de grade.