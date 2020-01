Stiri pe aceeasi tema

- Este gata! Regina a semnat și Marea Britanie a ratificat Acordul Brexit Regina Elizabeth a II-a a semnat joi Acordul Brexit, a declarat Nigel Evans, vicepresedintele Camerei Comunelor.Acordul Brexit va trebui ratificat si de Parlamentul European inainte de 31 ianuarie, cand Marea…

- Dupa victoria conservatorilor din alegerile anticipate care au avut loc joi in Marea Britanie, Brexit0ul a devenit o certitudine.Potrivit premierului Boris Johnson, Brexit-ul ar urma sa aiba loc pana cel tarziu la 31 ianuarie 2020.O data cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana și sportul din…

- Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Administratia Prezidentiala, seful statului va participa si la Summitul Euro in format extins, precum si la reuniunea Consiliului European - articolul 50, care va avea loc in contextul rezultatelor alegerilor anticipate din Marea Britanie.In…

- Uniunea Europeana este pregatita pentru urmatoarea etapa a ieșirii Marii Britanii, insa risca sa aiba probleme interne din cauza negocierilor comerciale cu aceasta, a declarat Charles Michel, președintele ales al Consiliului European, relateaza publicația The Guardian, anunța MEDIAFAX.Intr-unul…

- Președintele ales al Consiliului European, Charles Michel, a declarat miercuri ca vrea ca Uniunea Europeana sa continue sa coopereze cu Marea Britanie in urma ieșirii acesteia din Blocul comunitar, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX."Așteptam deciziile Marii Britanii și…

- "A fost adoptata in sedinta de Guvern de astazi o ordonanta de urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. Este o ordonanta de urgenta necesara, ceruta de partea britanica, si in acelasi timp are in vedere reglementarea…

- In cadrul unui interviu pentru postul german de televiziune ARD, președintele in exercițiu al Executivului britanic, ce urmeaza sa fie inlocuit de Ursula von der Leyen, a apreciat ca problemele cu care se confrunta statul britanic au fost amplificate ca urmare a inițiativei Brexit. „Marea…