Ultima victimă a accidentului din Ungaria a fost identificată! Ultima victima a teribilului accident din Ungaria a fost identificata. Este vorba despre Dorel T., un barbat din satul Lechința, in varsta de 46 de ani. Acesta era divorțat și avea doi copii mari, unul de 24 de ani, iar altul de 19 ani. Victima plecase in Slovenia la munca pentru a le oferi un […] The post Ultima victima a accidentului din Ungaria a fost identificata! appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

