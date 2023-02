Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un nou joc, fara spectatori, pe „Marel oval”, Ripensia a suferit un esec, oarecum surprinzator, cu divizionara „C” din Buzias. Phoenix-ul pregatit de Cosmin Petruescu s-a impus cu 2-1 dupa ce a condus la un moment dat cu 2-0 prin „dubla” lui Sergiu Romanu, fost component al lui ACS Poli. In prima…

- Politehnica Timisoara merge bine in teste, cel putin deocamdata. Dupa succesul la scor cu Sagul, elevii lui Octavian Benga au trecut clar si de Avantul Periam, scor 5-1 (4-1), meci in care gazdele de la Baza 2 au mai testat un tanar strain, dar in care au si debutat pusti din propria pepiniera. Pe o…

- Handbaliștii alb-violeti au jucat la Turda ultimele doua partide de verificare din aceasta perioada de iarna. Banatenii au intalnit Potaissa, cu care au remizat vineri și au cedat astazi. Ieri a fost 33-33, dupa ce echipa lui Rohozneanu și Sadoveac conducea la pauza cu 15-13. Marcatori SCM Politehnica…

- Politehnica Timisoara nu are oficial permis dreptul de a transfera inca jucatori, dar a mai anuntat doua achizitii, in speranta de a se salva la finalului unui (nou) sezon groaznic in Liga 2. Dupa ce au punctat cu varf si indesat la capitolul despartiri, alb-violetii au anuntat doua veniri astazi in…

- Politehnica Timisoara a sunat adunarea cel mai devreme dintre echipele timisene de fotbal, dar e si in cea mai proasta postura dintre divizionarele secunde din zona. Cu probleme inclusiv financiare din acest sezon, alb-violetii au avut doar 19 de jucatori la prima miscare din 2023. La capitolul noutati…

- Politehnica Timisoara, formatia feminina, a incheiat meciurile oficiale din 2022 cu zero goluri incasate in noul sezon. Dupa parcursul fara greseala din campionat, alb-violetele au disputat ieri, cu o echipa axata pe junioare, primul meci din competitia K.O. Adversara a fost din oras, Roma Florin Padurea,…

- SCM Politehnica a cedat in jocul din runda a 14-a, de pe teren propriu, cu Potaissa Turda, in prima partida cu Mihai Rohozneanu la conducera bancii tehnice. Oaspetii s-au impus cu 30-28 (15-13) iar alb-violetii raman in subsolul clasamentului. Ardelenii, aflati la mijlocul clasamentului, erau usor favoriti,…

- Ultima etapa de Liga 2 din 2022 a adus un esec si o victorie pentru formatiile timisene implicate in jocuri in deplasare, ambele pe taram oltenesc. Daca Poli a rupt lantul rusinii fara victorie, contra Ciucului, Ripensia a cedat la Tg. Jiu, cu Viitorul Pandurii, scor 1-3, in timp ce CSC Dumbravita a…