- Avand in vedere starea buna a partiilor din Poiana Brașov, precum și prognoza meteo, care anunța noi ninsori, primarul Allen Coliban a luat decizia prelungirii sezonului de schi pana in data de 25 aprilie, astfel ca iubitorii sporturilor de iarna vor putea profita de vacanța elevilor, care incepe in…

- Președintele Serbiei Aleksandar Vucic a declarat ca președintele instituțiilor provizorii de la Pristina, Aljbin Kurti, a decis sa-i atace pe sarbi, a incalcat Acordul de la Bruxelles și tinde sa afecteze pacea in Kosovo și Metohia, menționand ca Serbia va fi intotdeauna alaturi de poporul sau. La ordinul…

- Cercetatorii au descoperit un nou simptom care ar putea sugera o posibila contaminare cu Omicron. Astfel, pacienții pozitivi la varianta Omicron ar prezenta o jena și dureri in timpul deglutiției (mecanismul de inghițire). Pentru a verifica acest simptom, cercetatorii suedezi au analizat dosarele pacienților…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta, marti, ca, pana in 20 februarie, au fost depistate in total 10.222 cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare, dintre care 2.519 cu Omicron si 5.947 cu Delta. De asemenea, au fost depistate 226 de cazuri cu sub-varianta BA.2, cea care…

- Surse politice au declarat in exclusivitate pentru Puterea.ro ca demisia lui Dacian Cioloș vine dupa incercari repetate ale acestuia de a caștiga autoritatea in partid in zona USR-ista, acesta ramanand insa izolat, beneficiind doar de susținerea zonei ”PLUS”-iste. ”Dan Barna controleaza inca 13 voturi…

- Palatul in care funcționeaza Muzeul de Arta din Cluj-Napoca va fi retrocedat foștilor proprietari, iar Consiliul Județean va deveni chiriaș in cladire, potrivit unei decizii a instanței. Ultimul descendent al familiei nobiliare care a deținut Palatul Banffy din centrul Clujului, a fost Dionisie Banffy,…