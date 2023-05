Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan i-a indemnat sambata pe turci sa iasa la vot, duminica, in turul doi al alegerilor prezidentiale, in care-l infrunta pe Kemal Kilicdaroglu, care le-a cerut alegatorilor sa scoata Turcia din ”groapa intunecata” a celor 20 de ani ai regimului rivalului sau, relateaza Reuters, conform news.ro.

Opozitia a prezentat alegerile prezidentiale si legislative turce din aceasta luna drept cea mai buna sansa de a-l indeparta de la putere pe Erdogan si de a anula schimbari profunde pe care aceta le-a operat in tara, in contextul in care popularitatea i-a…