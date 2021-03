Stiri pe aceeasi tema

- Unai Emery este "un antrenor foarte bun", a declarat Mircea Lucescu, tehnicianul lui Dinamo Kiev, despre omologul sau de la Villarreal, inaintea meciului de joi dintre cele doua echipe din turul optimilor de finala ale Europa League, transmite EFE. "Emery este un antrenor foarte bun, care…

- Dinamo Kiev, formația antrenata de Mircea Lucescu (75 de ani) s-a calificat in semifinalele Cupei Ucrainei. A trecut de Kolos, dupa loviturile de departajare. A fost 0-0 dupa 120 de minute și 4-3 la penalty-uri. Mircea Lucescu e in carți pentru toate obiectivele din acest sezon. ...

- Dinamo Kiev este lider in Ucraina, cu 37 de puncte in 16 meciuri, și este calificata in optimile Europa League, dar Mircea Lucescu nu are viața ușoara cu fanii echipei. Relația tensionata dintre fanii lui Dinamo Kiev și antrenorul de 75 de ani continua, in ciuda rezultatelor bune al echipei. La meciul…

- Dinamo Kiev, formația antrenata de Mircea Lucescu (75 de ani), s-a impus cu 4-1 in deplasarea de la Lviv și are un avans de 4 puncte fața de rivala Șahtior. Mircea Lucescu traverseaza o perioada perfecta in Ucraina. A dus-o pe Dinamo Kiev in optimile de finala din Europa League și a facut inca un pas…

- Clubul de fotbal FC Bruges se confrunta cu noi cazuri de Covid-19 inaintea meciului de joi cu Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, din returul saisprezecimilor de finala ale Europa League, a anuntat presa belgiana potrivit news.ro. Mijlocasul Charles De Ketelaere si portarul Simon Mignolet…

- Dinamo Kiev, formația antrenata de Mircea Lucescu (75 de ani), a remizat cu Club Brugge, scor 1-1, in turul șaisprezecimilor de finala din Europa League. Un meci devansat cu trei ore din cauza iernii aspre de la Kiev. Astazi, la startul meciului, erau -9 grade. Daca ar fi jucat trei ore mai tarziu,…

- Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo Kiev, a comentat plecarea extremei Dennis Man (22 de ani), de la FCSB la Parma, pentru 11 milioane de euro și bonusuri de 2 milioane de euro. Tehnicianul considera ca transferul lui Dennis Man reprezinta un caștig pentru fotbalul romanesc și ca Gigi Becali, patronul…

- Federatia Rusa este gata sa-si retraga trupele din regiunea transnistreana, inclusiv misiunea sa de pacificare, insa doar dupa ce va fi gasita o solutie pasnica pentru conflictul inghetat de pe Nistru, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, in timpul conferintei sale de presa anuale, desfasurate…