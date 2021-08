Ultima sedinta foto a frumoasei actrite Marilyn Monroe a avut loc pe o plaja din Santa Monica, pe 13 iulie 1962, cu 3 saptamani inainte ca vedeta sa moara. Fotografiile au fost realizate de catre George Barris, care urma sa le publice intr-un volum despre viata actritei, „Marilyn:Her life in her own words”, potrivit historia.ro . Pe 5 august 1962, Marilyn Monroe era gasita moarta in casa ei de pe strada Fifth Helena Drive. Avea receptorul de la telefon inca in mana si statea intinsa cu fata in jos, complet dezbracata. Langa ea se afla o sticla goala de pastile, care continuse 50 de capsule de…