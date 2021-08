Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din județul Maramureș vor sa declanșeze starea de alerta dupa ce operatorul de salubritate care asigura acest serviciu in 11 localitați a anunțat ca nu mai are unde sa depoziteze deșeurile care constituie fracție uscata – metal, plastic, hartie, relateaza News.ro . In acest sens, a fost…

- Asociatia Microregionala "Felcsik" lanseaza o provocare biciclistilor si localnicilor din zona Ciucul de Sus pentru realizarea unei harti digitale cu trasee de ciclism si ciclism montan. Managerul Asociatiei Microregionale "Felcsik", Suket Zsombor, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa organizata…

- Restricții de trafic sunt impuse de miercuri pana sambata pe mai multe drumuri naționale din județele Harghita și Covasna, pentru „Turul Ciclist al Ținutului Secuiesc”. Restricțiile de trafic se aplica doar cand trece caravana ciclista. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane…

- Plenul Consiliului Județean Mureș a aprobat joi, 24 iunie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, retragerea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Aqua Invest Mureș a orașului Sangeorgiu de Padure și a comunelor Suplac și Valea Larga. Efect al lipsei realizarii investițiilor Potrivit…

- Zeci de copaci au fost puși la pamant de furtuna care s-a abatut vineri noaptea The post Zeci de copaci, puși la pamant de furtuna care s-a abatut azi noapte asupra județului Mureș! Peste 6.400 de gospodarii din peste 30 de localitați, afectate appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- In perioada aprilie – mai 2021, echipa de arheologi din cadrul Muzeului Național al Carpaților Rasariteni din Sf. Gheorghe (MNCR), formata din Dan Buzea (responsabil proiect), Alexandru Popa și Jozsef Puskas (membri in echipa de cercetare), a realizat cercetari arheologice in situl Dealul Mic/KisHegy (Repertoriul…

- Senatorul Leonard Azamfirei a susținut la data de 16 iunie, in plenul Senatului Romaniei, o declarație politica pe tema „CELE DOUA ROMANII" – CRIZA MEDICILOR DE FAMILIE DIN ZONA RURALA". „La finalul primului tur al alegerilor prezidențiale din toamna lui 2014, un sociolog de la Universitatea din București…

- In urma precipitațiilor abundente, pe raza județului Mureș, au fost afectate 8 localitați: Tarnaveni, Bobohalma, Mica, Filitelnic, Chendu, Agrișteu, Galești și Sovata. In total au fost afectate: peste 60 de pivnițe. Pentru restabilirea situației de normalitate au intervenit forțe ale ISU Mureș, #SVSUGalești,…