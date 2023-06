Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu va fi niciodata o țara ca afara cat timp oamenii vor vorbi despre profesori ca despre o categorie care „nu produce, dar cere”, „bugetari care stau luni intregi in vacanța și carora le platim salariile din buzunar”. Deocamdata, este doar o țara in care profesorul este ostracizat pentru insași…

- Romania nu va fi niciodata o țara ca afara cat timp oamenii vor vorbi despre profesori ca despre o categorie care „nu produce, dar cere”, „bugetari care stau luni intregi in vacanța și carora le platim salariile din buzunar”. Deocamdata, este doar o țara in care profesorul este ostracizat pentru insași…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, in urma consultarii organizațiilor sindicale afiliate, au decis sa nu accepte oferta Guvernului. Oferta a fost discutata cu sindicatele teritoriale, care la randul lor au discutat cu cei care fac parte…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, ca dialogul cu sindicatele din invatamant va continua. Rocada guvernamentala se amana pana la soluționarea grevei generale a profesorilor, aflate in cea de a cincea zi. „Astazi ar fi trebuit sa-mi depun mandatul in conditiile in care situatia se mentinea la…

- Profesorii din Romania sunt in greva generala, iar discuțiile cu Guvernul inca nu au ajuns la un numitor comun. Acum, intrebarea care se ridica este: anul scolar va fi inghetat din cauza grevei profesorilor? Ce se intampla cu examenele naționale pe care elevii trebuie sa le susțina. Va ingheța anul…

- Ce se intampla cu incheierea mediilor, in contextul grevei generale din invatamant - Sindicatele: Ramane de vazut!Reprezentantii sindicatelor au declarat, duminica, la Palatul Victoria, intrebati ce se intampla cu incheierea anului scolar si cu examenele nationale, sindicalistii au replicat ca Guvernul…

- Proiectul de Ordonanța de Urgența pentru economii la buget este calificat drept „o noua lovitura data sistemului de invațamant și salariaților sai”, potrivit unui document trimis de sindicatele din Educație catre premierul Ciuca. In documentul obținut de Edupedu.ro este ceruta modificarea proiectului…

- Anul școlar s-ar putea incheia cu o luna mai devreme decat ar trebui, anul acesta. Mai exact, la sfarșitul lunii mai. Sindicatele din invațamant se pregatesc de greva si amenința cu incheierea anului școlar luna urmatoare. Anul scolar s-ar putea incheia la sfarsitul lunii mai, din cauza grevei generale…