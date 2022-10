Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a fost adusa la Inalta Curte de Casatie si Justitie luni, 10 octombrie, la dezbaterea unui recurs in casatie, ultima cale extraordinara de atac prin care fostul ministru incearca sa obtina anularea condamnarii de sase ani de inchisoare primita in dosarul „Gala Bute”.Imbracata intr-un deux-pieces…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a admis, luni, cererea Elenei Udrea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la articolul de lege care a permis anterior ICCJ sa ceara un aviz de la CJUE. In baza avizului CJUE, ICCJ a respins contestația in anulare formulata de Udrea in dosarul Gala…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins vineri o noua incercare a Elenei Udrea de a fi eliberata din inchisoare, conform Agerpres.roUdrea este detinuta in Penitenciarul Targsor, unde executa o pedeapsa de 6 ani primita in dosarul Gala Bute. Sentinta de condamnare…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins cererile depuse de Elena Udrea și de Tudor Breazu de sesizare a Curții Constituționale, decizia instanței nefiind definitiva. De asemenea, au fost respinse și apelurile celor doi impotriva hotararii de condamnare din luna aprilie a acestui an.

- Elena Udrea a cerut prin intermediul avocatilor sesizarea Curtii Constitutionale, reclamand neconstitutionalitatea mai multor dispozitii prin care Curtea de Apel București i-a pus sechestru, in 2018, pe suma de de 4,7 milioane de euro, in Dosarul Hidroelectrica. Magistratul care se ocupa ce acest caz,…

- Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au dispus recent incetarea procesului penal in doua dosare de mare coruptie, fara a mai astepta dezlegare de la Instanta suprema pe o chestiune de drept privind retroactivitatea deciziilor Curtii Constitutionale privind prescriptia faptelor. Pe 25 octombrie, Completul…

- Avocații Elenei Udrea au facut un apel la Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva contestatiei in anulare in dosarul ”Gala Bute”, respinsa definitiv in aprilie de magistratii de la aceeasi instanta, informeaza Agerpres. In replica, DNA sustine ca procedura nu este prevazuta de legea penala.Luni,…

- Curtea ieseana de Apel a dat liber la aplicarea deciziilor Curtii Constitutionale (CCR) referitoare la prescriptia raspunderii penale. Magistratii ieseni nu au mai asteptat ca Inalta Curte de Casatie si Justitie sa se pronunte cu privire la modul de interpretare a deciziilor si au pronuntat o prima…