Ultima rundă de audieri a miniștrilor propuși de Ludovic Orban Comisiile parlamentare continua, miercuri, audierile ministrilor propusi în Guvernul Orban. Marti, în prima zi de audieri, comisiile de specialitate i-au avizat pozitiv pe 7 dintre ministrii propusi, unul singur primind aviz negativ, respectiv Florin Cîțu, propus ministru la Finanțe.



Potrivit programului, citat de Agerpres, Bogdan Lucian Aurescu, propus ministru al Afacerilor Externe, va fi audiat de la ora 13,00 de comisiile reunite pentru politica externa si pentru comunitatile de români din afara granitelor tarii.



Catalin Predoiu, propus ministru al Justitiei,

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

