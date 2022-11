Ultima rectificare bugetară pe acest an va fi de 500 de milioane de lei Ultima rectificare bugetara pe acest an va fi aprobata de Guvern joi, a anuntat premierul Nicolae Ciuca, subliniind ca este vorba despre o rectificare de aproximativ 500 de milioane de lei. Prin aceasta rectificare se are in vedere indeplinirea angajamentelor in proiectele europene, asigurarea drepturilor salariale si a ajutoarelor sociale, precum si asigurarea de fonduri pentru compensarea efectelor secetei in agricultura. „Ieri am avut o analiza in urma careia s-a finalizat proiectul pentru tot ceea ce inseamna noua rectificare bugetara, care va fi si ultima pe acest an. Proiectul a fost pus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

