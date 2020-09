Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat marti, la Gaesti, judetul Dambovita, ca unul dintre scenariile avute in vedere pentru salvarea Combinatului de Oteluri Speciale (COS) Targoviste este conversia datoriilor in actiuni. "COS Targoviste este, din punctul nostru de vedere, o fabrica de interes…

- Administratorii COS Targoviste au anuntat intreruperea activitatii combinatului pe perioada nedeterminata si concedierea celor 1.200 de salariati. Cartel Alfa precizeaza ca doar statul poate opri distrugerea acestei unitati industriale prin convertirea creantelor in actiuni.

- Sindicalistii din cadrul CNS Cartel Alfa cer Executivului sa se implice pentru salvarea Combinatului de Oteluri Speciale (COS) din Targoviste, fondat in anul 1969 si care in prezent se afla in reorganizare judiciara. Solicitarea este facuta in contextul in care, conform Cartel Alfa, administratorii…

- Sindicalistii Cartel Alfa cer Guvernului sa intervina pentru salvarea Combinatului de Oteluri Speciale din Targoviste, invocand o decizie a administratorilor care au anuntat intreruperea activitatii pe perioada nedeterminata si concedierea celor 1.200 de salariati potrivit news.ro.Sindicalistii…

- Combinatul de Oteluri Speciale (COS) Targoviste, unul dintre gigantii Epocii de Aur, dar si principalii producatori de produse din otel din Romania, si-a anuntat angajatii ca se vor face concedieri colective. Aproape 1.200 de salariati vor fi dati afara.

- Concedieri la Combinatul de Oteluri Speciale din Targoviste Foto: Dan Vasiliu Peste 1.200 de angajati de la Combinatul de Oteluri Speciale din Târgoviste ar urma sa fie concediati. Compania îsi va înceta productia, iar salariatii sunt deja în somaj tehnic din luna decembrie.…

- Se prelungeste agonia la Combinatul de Oteluri Speciale (COS) Targoviste! Angajatii au fost anuntati ca vor ramane inca doua saptamani Post-ul COS Targoviste: Inca doua saptamani de somaj tehnic apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Diego, un exemplar de testoasa gigant care si-a salvat specia de la disparitie, si-a recastigat libertatea si a fost transportat pe insula lui natala din Arhipelagul Galapagos, a anuntat luni ministrul Mediului din Ecuador, Paulo Proano, citat de AFP."Inchidem un capitol important din gestionarea…