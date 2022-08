Stiri pe aceeasi tema

- Canicula va persista in weekend, in estul, sudul si vestul tarii, iar temperaturile vor ajunge pana la 36 de grade, potrivit unei avertizari Cod galben emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. La Iasi se vor inregistra 33 de grade Celsius. „Vineri, sambata si duminica (26, 27, 28 august) valul…

- Discomfort termic ridicat, iar valul de caldura va persista si astazi, 20 august, in judet. Astazi, valul de caldura va persista in sud și sud-est și local in nord-vest, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. Temperaturile…

- ​​Meteorologii au emis sambata o avertizare cod galben pentru intervalul 6 - 9 august, pentru cea mai mare parte a tarii, temperaturile urmand sa ajunga la 37 de grade. Potrivit accuweather, la Iasi se vor inregistra maxim 30 de grade Celsius. "Sambata si duminica (6 si 7 august), valul de caldura va…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționari de val de caldura și disconfort termic ridicat, valabile pana sambata. COD GALBEN Interval de valabilitate: 26, 27 și 28 iulie Fenomene vizate: val de caldura, disconfort termic ridicat In intervalul menționat valul de caldura va persista luni…

- Meteorologii au emis mai multe avertizari cod portocaliu și galben de canicula pentru luni și marți și de ploi și vijelii pentru ziua de luni. Temperaturile vor ajunge in unele zone la 38 de grade Celsius. Luni și marți va fi in vigoare un cod galben de caldura și disconfort termic ridicat. In intervalul…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 3, 4, 5 iulie Fenomene vizate: val de caldura și disconfort termic ridicat Zone afectate: județele Iași, Vaslui, Galați și zona joasa de relief a județului Vrancea In intervalul menționat, valul de caldura se va menține, iar disconfortul…

- Meteorologii au prelungit pana marți avertizarile de canicula și disconfort termic ridicat. Temperaturile vor ajunge la 38 de grade Celsius și se vor apropia, astfel, de recordurile absolute ale perioadei. Astfel, pentru zilele de duminica, luni și marți a fost emis un cod galben de caldura și disconfort…

- In Constanta este anuntat cod Galben unde, in general, temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 33 si 36 de grade, iar cele minime intre 17 si 20 de grade.Cod galben de val de caldura si disconfort termic ridicat este anuntat in intervalul in toate regiunile 30 iunie si 1 iulie, iar disconfortul termic…