Ultima raportare COVID-19 confirmă cea mai mare rată a îmbolnăvirilor de până acum. Suceava, o treime din totalul național 523 de noi cazuri de imbolnavire cu Covid-19 au fost raportate, la nivel național, in Romania, cele mai multe confirmate in 24 de ore de la inceputul epidemiei, totalizand aproape 6.000 de imbolnaviri. Aceasta inseamna o creștere de aproape 10% intr-o singura zi. In ultimele 24 de ore au mai fost raportate și 12 noi The post Ultima raportare COVID-19 confirma cea mai mare rata a imbolnavirilor de pana acum. Suceava, o treime din totalul național appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

