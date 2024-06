Stiri pe aceeasi tema

- Evaluare Naționala 2024 | Perle și greșeli de scriere la proba de limba și literatura romana: ”Striga cat il ținea putorile” Evaluare Naționala 2024 | Perle și greșeli de scriere la proba de limba și literatura romana: ”Striga cat il ținea putorile” Proba de Limba și literatura romana din cadrul evaluarii…

- Astazi, 27 iunie 2024, s-a desfașurat a doua proba scrisa, la disciplina Matematica, din cadrul examenului de Evaluare Naționala, sesiunea iunie-iulie 2024. La aceasta proba scrisa, din totalul celor 5.276 de elevi inscriși in sesiunea iunie-iulie 2024, au fost prezenți 5.117 candidați. Un numar de…

- Probele Evaluarii Nationale au loc in perioada 25 28 iunie 2024. Primele rezultate vor fi afisate pe 3 iulie, pana la ora 14:00. Contestatiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, in zilele de 3 iulie si 4 iulie. Pe data de 28 iunie 2024, se desfasoara proba scrisa…

- Astazi, 25 iunie 2024, s-a desfașurat prima proba scrisa, la disciplina Limba și literatura romana, din cadrul examenului de Evaluare Naționala, sesiunea iunie-iulie 2024. La aceasta proba scrisa, din totalul celor 5.276 de elevi inscriși in sesiunea iunie-iulie 2024, au fost prezenți 5.119 candidați.…

- Probele scrise la Evaluare Naționala 2024 pentru absolvenții clasei a VIII-a incep astazi, 25 iunie, cu limba și literatura romana. Peste 160.000 de elevi s-au inscris pentru a da examenul in cele aproape 3.400 de centre de examen din școli, a anunțat Ministerul Educației. Proba incepe la ora 9:00,…

- Azi incepe examenul de Evaluare Naționala 2024. Peste 160.000 de elevi vor susține incepand cu ora 9.00 prima proba scrisa, cea la Limba și literatura romana. Joi, 27 iunie, urmeaza o alta proba de foc: cea la Matematica. Iata cum se va desfașura examenul pas cu pas și trebuie sa știe candidații.

- Proba de limba si literatura romana are un statut important in structura examenului de bacalaureat 2024, evaluand competențele formate pe durata invatamantului secundar superior, ca proba comuna pentru toate filierele, profilurile si specializarile. Iata care este programa la Romana pentru Bac 2024.Programa…

- In Dolj, la proba scrisa la Limba și literatura romana din cadrul simularii județene a Evaluarii Naționale un elev a fost eliminat. Acesta a fost surprins asupra sa cu telefonul mobil. In județul Dolj, in urma finalizarii probei, procentul de prezența la simularea probei scrise la Limba și literatura…