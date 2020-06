Ultima probă a bacalaureatului, astăzi. Rezultatele nu vor fi făcute publice Majoritatea elevilor din judetul Iasi au sustinut ieri proba scrisa la Matematica, din totalul celor inscrisi 4.150 dintre acestia fiind inscrisi la Matematica, iar 1.435 la Istorie. In ceea ce priveste numarul de candidati absenti, doar 199 din intreg judetul nu s-au prezentat la proba, niciun candidat nu a fost inregistrat cu temperatura de peste 37,3 grade C la filtrul epidemiologic de la centrele de examen, insa un candidat a fost eliminat din sala pent (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

