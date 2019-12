Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Galeș, fostul soț al artistei Ileana Ciuculete, nu a reușit sa mai pacaleasca moartea inca o data, dupa ce, in 2017, s-a aflat la un pas de a-și pierde viața, tot in urma unui accident rutier. La acea vreme, Galeș a scapat ca prin minune. De data aceasta, accidentul i-a fost fatal.Cornel Galeș,…

- Cornel Galeș, fostul soț al artistei Ileana Ciuculete, nu a reușit sa mai pacaleasca moartea inca o data, dupa ce, in 2017, s-a aflat la un pas de a-și pierde viața, tot in urma unui accident rutier. La acea vreme, Galeș a scapat ca prin minune. De data aceasta, accidentul i-a fost fatal.Cornel Galeș,…

- Vestea ca fostul soț al regretatei Ileana Ciuculete s-a stins din viața a intristat pe toata lume. Dupa moartea artistei, din anul 2017, Cornel Galeș a intrerupt toate legaturile cu familia fostei soții, iar in urma cu un an chiar s-a mutat in Spania pentru a incepe o viața noua.

- Cornel Galeș, fostul soț al Ilenei Ciuculete, și-a gasit sfarșitul in urma unui grav accident de circulație, petrecut in spania. Barbatul avea doar 60 de ani și se mutase din Romania pentru a incepe o viața noua.

- Viviana, femeia alaturi de care Cornel Galeș și-a petrecut ultimii ani din viața, a confirmat vestea ca fostul soț al regretatei artiste de muzica populara Ileana Ciuculete, s-a stins din viața, in urma unui accident de circulație petrecut in Spania.

- Un zvon cutremurator circula despre vaduvul Ilenei Ciuculete. Exista informații ca ar fi murit intr-un accident de mașina Cornel Galeș, in Spania. Nașa de cununie al lui Cornel Galeș și a Ilenei Ciuculete a marturisit ca ar fi primit o veste cumplita. Vaduvul regretatei cantarețe de muzica…

- ”Cu regret o spunem… O imensa pierdere in randul camarazilor noștri, ieri s-a stins din viața la doar 50 de ani, salvatorul prin mainile caruia au trecut mii de vieți, plutonierul adjutant șef Barbu Daniel. Trecut in rezerva la varsta de 48 de ani, cu o cariera de pompier militar de aproape 27 de ani…

- Pacea nu pare sa se asterne in viata fiului cel mic al Ilenei Ciuculete. Dupa ce in urma cu doi ani si jumatate si-a pierdut mama, iar apoi a inceput un adevarat razboi pe averea acesteia cu fostul ei sot, Cornel Gales, nici de aceasta data soarele nu pare sa rasara in viata sa.