INCENDIAR… Daca primele doua filmulete, realizate la Husi de regretatul om de afaceri, Dan Filip, chiar in zilele Revolutiei din ‘89, au reprezentat o surpriza totala, iata ca azi, Cosmin, fiul acestuia, scoate la iveala cel de-al treilea material video, de-a dreptul exploziv! In sala mare a Primariei, in fata unei multimi destul de burversate [...]