- Liderii occidentali fac eforturi de ultim moment pentru a incerca sa-l determine pe președintele rus Vladimir Putin sa renunțe la ideea de a invada Ucraina și sa rezolve problemele la masa discuțiilor. Dupa ce duminica a vorbit din nou cu liderul de la Kremlin, președintele Franței, Emmanuel Macron,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron nu a incercat sa se impotriveasca aspiratiilor pro-occidentale ale Ucrainei si a oferit opinii in timpul vizitei sale de saptamana aceasta la Kiev, nu propuneri, a declarat miercuri ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, relateaza Reuters. ”Nu a existat nicio…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, anunta marti ca se asteapta ca in curand sa aiba loc un summit privind criza ucraineana, cu presedintii rus, Vladimir Putin, francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Olaf Scholz, relateaza AFP. ”Asteptam sa tinem foarte curand negocieri ale…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a ajuns luni la Moscova pentru a se intalni cu omologul sau rus Vladimir Putin, spunand ca este "hotarat si lucid" in privinta posibilitatii de se ajunge la o reducere a tensiunilor la frontierele Ucrainei si recunoscand ca nu se asteapta la o solutie "pe termen…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va merge luni la Moscova, iar marti la Kiev, a indicat vineri Palatul Elysee pentru AFP. Seful statului francez a vorbit la telefon, de trei ori saptamana aceasta, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, in vederea dezamorsarii crizei, informeaza News.ro.Dupa…

- Președintele francez Emmanuel Macron se va intalni luni, 7 februarie, la Moscova, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, dupa care, pe 8 februarie, va discuta la Kiev cu președintele Volodimir Zelenski despre situația de la granița Ucrainei.

- Rusia , președintele Vladimir Putin, sunt gata sa-l primeasca pe președintele Volodimir Zelenski pentru a discuta despre normalizarea relațiilor cu Ucraina, a declarat vineri, 28 ianuarie, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Dar daca Zelenski intenționeaza sa discute despre problemele Donbas,…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…