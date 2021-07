ULTIMA ORĂ Vine URGIA în mai multe județe: Cod de ploi, vijelii și grindină 15 județe se vor afla, sambata, sub avertizare Cod galben de ploi, vijelii și grindina. In rest, disconfortul termic se menține accentuat, iar la inceputul saptamanii viitoare se extinde. Meteorologii au emis o noua avertizare Cod galben. Sambata intre orele 12.00 – 22.00, in zona Carpaților Occidentali, sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei, precum și local in Carpații Meridionali și in nordul Carpaților Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Vor fi ploi torențiale, descarcari electrice, vijelii și pe alocuri grindina. In intervale scurte… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

