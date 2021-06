Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Vrancea a emis doua mesaje Ro-Alert, azi-noapte, pentru locuitorii din Panciu și Jitia, dupa ce un urs a fost vazut pe o strada din Panciu, și altul in localitatea Jitia. „Un urs pe strada in Panciu, aseara, dupa ora 12.00. Nu mai putem fi in siguranța!”, ne-a…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Vrancea va asigura in perioada 21 mai – 23 mai a.c., ordinea si siguranta publica la Sala Polivalenta din Municipiul Focșani , la partidele de handbal din cadrul Campionatului Național de Juniori 2. Duminica, jandarmii vor asigura masurile de ordine și siguranța publica,…

- Astazi, 15.05.2021, a avut loc o noua ședința extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Vrancea privind modificarea unor masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 la nivelul localitaților din județul Vrancea, in urma careia a fost adoptata urmatoarea hotarare:…

- Astazi, 24.04.2021, a avut loc o noua ședința extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Vrancea privind stabilirea/menținerea unor masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 la nivelul localitaților din județul Vrancea, in urma careia a fost adoptata urmatoarea…

- La data de 6 aprilie, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Anghel Saligny” al județului Vrancea, aniverseaza noua ani de la operationalizarea Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (S.M.U.R.D.) in cadrul Statiilor de Pompieri Vidra si Panciu. Prin extinderea acestui serviciu, in…

- Astazi, 31.03.2021, a avut loc o noua ședința extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Vrancea privind stabilirea/menținerea unor masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 la nivelul localitaților din județul Vrancea, in urma careia a fost adoptata urmatoarea…