- Prin apel 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier in localitatea Bizighești.Conform apelului, sunt implicate un ansamblu cap tractor și un autoturism, trei persoane fiind ranite.Traficul este blocat pe ambele sensuri. UPDATE! Se circula alternativ pe sensul Adjud-Focșani. (Comunicat IPJ…

- Prin apel 112 am fost sesizați cu privire la faptul ca, pe DN 23 Focșani- Braila, la ieșire din Nanești, un autocamion s-a rasturnat pe partea carosabila. Traficul este blocat pe ambele sensuri. Nu sunt victime. (Comunicat IPJ Vrancea, 28 mai 2021) Ora: 07:35 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General…

- Astazi, ora 06.25, am fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca pe DN 2 – E 85, in zona localitații Garoafa a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme și un tir, patru persoane fiind ranite, dintre care doua fete minore, in varsta de 11, respectiv 13 ani. Traficul…

- Polițiștii rutieri au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe DN 2 -E 85 -Marașești s-a produs un accident rutier. Conform primelor date, un autoturism ar fi intrat in coliziune cu un tir care transporta pietriș. In urma coliziunii, tirul s-a rasturnat pe partea carosabila, blocand ambele…