- Un nou cutremur, cu magnitudinea de 7,5, a lovit centrul Turciei, a anuntat Centrul Seismologic European-Mediteranean, preluat de Reuters. De asemenea, un seism a lovit luni capitala siriana Damasc, a anuntat presa de stat. Aceasta nu a oferit alte detalii.

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 grade s-a produs luni in regiunea Turciei Centrale, a anunțat Centrul Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC), citat de Reuters. Cutremurul a avut loc la 67 km nord nord-est de Kahramanmaraș, Turcia, la o adancime de doar 2 km, a adaugat EMSC. Agenția pentru dezastre…

- Un nou cutremur, cu magnitudinea de 7,5, a lovit luni la pranz centrul Turciei, a anunțat Centrul Seismologic European-Mediteranean, preluat de Reuters, scrie Hotnews. Agenția pentru dezastre turca AFAD a spus ca al doilea mare cutremur a avut o magnitudine de 7,6 și epicentrul la Kahramanmaras. De…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,8 a lovit luni sudul Turciei, in apropiere de orasul Gaziantep, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). A fost urmat de 78 de replici. Seismele s-au resimțit și in țarile vecine. Peste 640 de oameni au murit in Turcia și Siria, iar mii au…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni ca țara sa este gata sa ofere asistenta Turciei, in urma cutremului devastator de luni dimineața, in ciuda faptului ca se afla in plin razboi cu Rusia, noteaza Reuters, potrivit Agerpres . „Sunt socat de stirile despre moartea si ranirea a sute…

- Un cutremur de 4,5 grade s-a produs in aceasta dimineața, la ora 3.26, in zona seismica Vrancea. Cutremurul din Romania s-a produs la un interval de noua minute dupa un cutremur de 7,8 grade, care a zguduit Turcia, potrivit USGS (Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite). Pana la aceasta…

- Deficitul comercial al Turciei a crescut in 2022 cu 138,4% fata de anul precedent, la 110,19 miliarde de dolari, a anuntat luni Ministerul Comertului, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- In perioada 27 noiembrie – 2 decembrie 2022, s-a desfașurat in Portugalia cea de-a cincea activitate de invațare cu elevii, din cadrul proiectului Erasmus+ “Researching European And Cultural Heritage to share”. Peste 40 de elevi și profesori din Franța, Spania, Grecia, Portugalia, Romania și Turcia…