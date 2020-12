Stiri pe aceeasi tema

- In acest sfarșit de saptamana, polițiștii vranceni desfașoara acțiuni pentru prevenirea și combaterea ilegalitaților in domeniul silvic și pentru depistarea transporturilor ilegale de material lemnos și pomi de Craciun. Acțiunile sunt coordonate la nivel național și se desfașoara pe raza intregului…

- ACȚIUNI DE VERIFICARE A RESPECTARII MASURILOR DE PROTECȚIE In acest sfarșit de saptamana, sub autoritatea Instituției Prefectului Judetului Vrancea, polițiștii, impreuna cu jandarmii și polițiștii locali, au desfasurat actiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta…

- In cursul zilei de ieri, peste 200 de forțe au acționat pe raza județului Vrancea, pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. Astfel, sub coordonarea instituției prefectului, polițiștii vranceni, alaturi de celelalte instituții…

- ACȚIUNE COMUNA A POLIȚIEI ROMANE ȘI CFR CALATORI, PENTRU SIGURANȚA TRANSPORTURILOR Miercuri, polițiștii de la transporturi au desfașurat o acțiune naționala, in trenurile de calatori și stațiile de cale ferata, pentru limitarea efectelor pandemiei SARS COV-2 și creșterea siguranței calatorilor. La data…

- Au fost razii de amploare la sfarșitul saptamanii trecute in județ pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19. In perioada 23 – 25 octombrie, peste 530 de efective, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție…

- In acest weekend, fortele de ordine vor continua actiunile desfasurate pentru verificarea respectarii normelor sanitare impuse in aceasta perioada, fiind vizate in mod special locurile aglomerate din judetul Vrancea, precum si mijloacele de transport persoane. La aceste activitati, care se desfasoara…

- ACȚIUNI DE VERIFICARE A RESPECTARII MASURILOR DE PROTECȚIE Sub autoritatea Institutiei Prefectului, pentru prevenirea si combaterea imbolnavirii cu virusul COVID-19, politistii judetului Vrancea au actionat in sistem integrat, impreuna cu jandarmi, pompieri, politisti locali, reprezentanti ai Directiei…