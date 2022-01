Stiri pe aceeasi tema

- In cursul nopții trecute, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au fost solicitați sa intervina la doua misiuni de stingerea a incendiilor, la Odobești și Focșani. **** Astfel, prima misiune a fost anunțata in jurul orei 03:00, semnaland un incendiu la o gospodarie din orașul…

- Trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin, in comuna Sl. Cioraști, in cooperare cu SVSU, pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o casa pe o suprafața de aproximativ 150 mp. Echipajul SMURD, prezent la fața locului, acorda ingrijiri medicale proprietarei ce a suferit atac…

- Pompierii militari intervin cu 4 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința situata pe str. Ecaterina Varga din municipiul Focșani. La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma, 1 autospeciala de descarcerare…

- In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15.10, un apel la numarul unic de urgența 112, anunța producerea unui incendiu in subsolul unui bloc de locuințe de pe strada Prof. Gh. Longinescu, din mun. Focșani. La locul indicat s-au deplasat, in cel mai scurt timp, 5 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri…

- Un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani a intervenit in aceasta dimineața, in jurul orei 04:40, pe strada Cuza Voda din municipiul Focșani, dupa ce un apel la numarul unic 112, anunța ca un aparat automat de cafea, aflat in apropierea unui supermarket este cuprins de flacari, existand…