O alerta cu bomba a fost semnalata, sambata dupa amiaza, in Piața Unirii din Municipiul Focșani. Alerta a venit prin numarul unic de urgenta 112, unde a sunat o persoana care a anunțat ca in Piața Unirii se afla amplasata o bomba. Imediat s-a dat alarma iar Piața Unirii a fost inchisa. Trupele speciale de […]