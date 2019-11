Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana, alaturi de organizații din țara noastra și agenții de aplicare a legii din Bulgaria și Ungaria, este parte a campaniei regionale a OSCE de sensibilizare impotriva violenței bazate pe gen. Incepand cu 25 noiembrie 2019 – Ziua Internaționala pentru Eliminarea Violenței impotriva Femeilor,…

- Acțiune desfașurata pe raza comunei Golești In ziua de 07.11.2019, in intervalul orar 06.00 – 12.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Golești au desfașurat o acțiune ce a avut ca scop creșterea eficienței activitaților din competența Poliției Romane. Astfel, au fost desfașurate activitați…