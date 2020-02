ULTIMA ORĂ! VIDEO și FOTO! Accident bizar pe bulevardul Unirii din Focșani; șoferul a părăsit locul accidentului Un accident de circulație a trezit duminica dimineața, in jurul orei 4.35, focșanenii care locuiesc pe bulevardul Unirii din Focșani. O lumina ca un fulger, urmata de un zgomot puternic au fost produse de un accident ciudat. O mașina a distrus un stalp de iluminat, treptele unui magazin și a ajuns in geamurile unui magazin […] Articolul ULTIMA ORA! VIDEO și FOTO! Accident bizar pe bulevardul Unirii din Focșani; șoferul a parasit locul accidentului apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

