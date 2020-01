Stiri pe aceeasi tema

- Canada a primit informatii ale serviciilor secrete care arata ca avionul de pasageri ucrainean prabusit in Iran a fost doborat de o racheta lansata de armata iraniana, afirma premierul canadian, Justin Trudeau."Avem informatii ale serviciilor din surse multiple, inclusiv din partea aliatilor…

- The New York Times a publicat imagini video cu momentul in care avionul ucrainean a fost lovit de o racheta, la cateva minute de la decolarea de pe aeroportul din Teheran.Potrivit sursei citate, in imagini se poate vedea cum avionul, aflat la mare departare, in aer, este lovit de un obiect care ar putea…

- Președintele american Donald Trump și-a exprimat propriile dubii cu privire la motivele prabușirii avionului ucrainean în Teheran, în urma caruia au murit 176 de oameni. ”Am dubiile mele. Am sentimentul ca ceva teribil s-a întâmplat (...) Cineva ar fi putut face o greșeala…

- Avionul ucrainean care s-a prabușit in Iran a fost doborat de o racheta trasa de Iran, scrie CBS News, citand oficiali ai Pentagonului. Mai mulți oficiali americani au afirmat ca avionul la bordul caruia se aflau 178 de persoane a fost lovit de o racheta, cel mai probabil model Tor-M1. Anterior, Kievul…

- Aeronava de linie ucraineana care s-a prabușit miercuri la scurt timp dupa decolare de pe aeroportul din Teheran, toate cele 176 de persoane aflate la bord pierzandu-și viața, a luat foc inainte de contactul cu solul, potrivit unui raport inițial al anchetatorilor, citat de Reuters.

- Un reprezentant al Aeroportului International Imam Khomeini de unde a decolat avionul Boeing 737 a precizat ca erau 176 de persoane la bord - 167 de pasageri si noua membri ai echipajului. Ambasada Ucrainei in Irak a transmis pentru CNN ca incearca sa stabileasca lista pasagerilor, ca nu exista un numar…

- La scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran, un avion de pasageri al unei companii ucrainene s a prabusit. Tragicul eveniment s a produs din cauza unor problem tehnice, relateaza Reuters, potrivit presei centrale. Aeronava, un Boeing 737 apartinand companiei Ukraine International…