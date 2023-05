*REȚINUT PENTRU SAVARȘIREA INFRACȚIUNILOR DE TALHARIE, ACCES ILEGAL LA UN SISTEM INFORMATIC ȘI EFECTUAREA UNEI OPERAȚIUNI FINANCIARE IN MOD FRAUDULOS* In cursul zilei de 12 mai a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale Focșani au reținut un barbat, de 25 ani, banuit de savarșirea unei infracțiuni de talharie, fapta care a avut loc in municipiul Focșani. […] Articolul ULTIMA ORA! VIDEO! Femeie talharita de un barbat in Focșani! I-a smuls geanta cu bani, telefon și carduri apare prima data in Monitorul de Vrancea .