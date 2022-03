Centrul de Primire pentru refugiați de la Focșani, pus la dispoziție de catre Consiliul Județean Vrancea, este locul in care familiile din Ucraina primesc asistența medicala, hrana și sunt direcționate catre locurile de cazare disponibile din Vrancea. Deja 47 de refugiați ucraineni au fost inregistrați la Centrul de Primire pus la dispoziție in Focșani de […] Articolul ULTIMA ORA! VIDEO! 47 de refugiați ucraineni, inregistrați deja la Centrul de Primire din Focșani, pus la dispoziție de CJ Vrancea apare prima data in Monitorul de Vrancea .