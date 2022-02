Victorie COTAR și un anunț de real interes pentru șoferii din Romania! Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a avut inițiativa plafonarii RCA, pentru protecția consumatorilor, a declarat președintele ASF, Nicu Marcu, pentru financialintelligence.ro. Cu tot cu vestea ca un proiect de hotarare de guvern a fost trimis catre Ministerul Finanțelor, in privința unei plafonari pentru […] The post ULTIMA ORA! Victorie COTAR: ASF plafoneaza prețurile RCA! first appeared on Ziarul National .