- Proiectul depus de Consiliul Județean Vrancea pentru construirea unui campus profesional va fi finanțat din fonduri europene in cadrul Programului pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru invațamant dual, componenta a PNRR. ”Pentru ca o societate sa se dezvolte este nevoie sa investim…

- Luni dimineața, in sala de ședințe a Consiliului Județean (CJ) Vrancea, a avut loc conferința de seismologie „Conștientizare și siguranța la cutremur. Viitorul construcțiilor, unde?”. Evenimentul a fost organizat de SC Alma Consulting SRL Focșani in parteneriat cu CJ Vrancea, comunicarile științifice…

- Proiectul „Campus profesional integrat, liceal și universitar județul Vrancea” a trecut de prima etapa, a fost declarat ADMIS și urmeaza sa intre in etapa a II-a de evaluare! Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Judetean Vrancea, Catalin Toma. Anunțul sau a venit dupa ce Ministerul Educației…

- Cladirea care aparține Consiliului Județean, de langa Hotel Vrancea, a fost reabilitata. „Investim in patrimoniul Consiliului Județean Vrancea! Cladirea Biroului de Relații Externe și Dezvoltare Regionala din Focșani a fost reabilitata și modernizata intr-un an!”, a anunțat președintele CJ Vrancea,…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma și vicepreședintele Ionel Cel-Mare au participat vineri, la Cercul Militar din Focșani, la simpozionul ”Brigada 282 Blindata – Arc peste timp”, cu ocazia implinirii in acest an a 140 de ani de la inființarea acestei mari unitați militare. Comandantul…

- Consiliul Județean Vrancea a finalizat reabilitarea cladirii Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea din Bdul. Garii nr. 13 din Focșani, in mai puțin de un an, printr-un proiect finanțat din fonduri europene in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.…