Informație de ultim moment! Vasile Dincu a anunțat ca demisioneaza din Guvern, mai exact din funcția de ministru al Apararii. Oficialul a transmis, pe Facebook, faptul ca i-a trimis premierului Ciuca, luni dimineața, demisia sa din Guvern. Revenim cu detalii!