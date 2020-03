❗ORDONANȚA MILITARA nr. 3 din 24.03.2020 ????Art. 1. – Se interzice circulația tuturor persoanelor in afara locuinței/gospodariei, cu urmatoarele excepții: a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuința/gospodarie și locul/locurile de desfașurare a activitații profesionale și inapoi; b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitațile de baza ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum […] Articolul ULTIMA ORA! Va prezentam INTEGRAL textul Ordonanței Mitare nr.3, care INTERZICE circulația persoanelor apare prima data in Monitorul de Vrancea .