- Toate localitațile vrancene au primit bani, astazi, pentru echilibrarea bugetelor locale. Fondurile au fost alocate printr-o hotarare adoptata de Guvernul Ciuca in ședința de guvern din aceasta seara. Au fost alocate fonduri pentru toate localitațile, indiferent de culoarea politica a primarilor. Cele…

- Coaliția PNL-USR continua sa iși bata joc de toate proiectele pe care dorim sa le inițiem pentru a face traiul cetațenilor din Municipiul Focșani cat mai bun! Dupa ce s-au opus inchirierii unui patinoar, de au ajuns focșanenii sa se planga de faptul ca nu pot sa iși aduca copiii sa faca mișcare, dupa…

- Primaria Focșani va amenaja un Targ de Craciun in Piața Unirii unde vor fi invitați comercianți și producatorii locali din Vrancea. Consilierii locali au aprobat, ieri, proiectul municipalitații prin care a fost aprobat bugetul pentru amenajarea Orașelului Copiilor, a Targului de Craciun și a celorlalte…

- Focșanenii au inceput sa reclame problemele cu iluminatul public, cu strazi lasate in bezna pentru ca municipiul nu are contract cu nicio firma pentru acest serviciu public. Sunt mai multe reclamații venite din partea cetațenilor care locuiesc in zona Comisiei Centrale, in cartierul Bahne, referitoare…

- Consilierii locali PNL-USR PLUS au absentat la ședința de indata convocata, ieri, de primarul Cristi Misaila, ședința unde trebuiau discutate proiectele referitoare la rectificarea bugetului local, alocarea de bani pentru Palatul Copiilor, Clubul Sportiv Școlar și realizarea de lucrari la strazi și…