ULTIMA ORĂ! UPDATE! FOTO! Incendiu într-o garsonieră din Câmpineanca; 15 persoane evacuate din bloc 5 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin cu 2 autospeciale de stingere, 1 autospeciala de intervenție și salvare de la inalțimi și modulul SMURD, pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins bunurile (mobilier și textile) aflate intr-o camera a unei garsoniere dintr-un bloc de locuințe din localitatea Campineanca. Pompierii militari au evacuat 5 […] Articolul ULTIMA ORA! UPDATE! FOTO! Incendiu intr-o garsoniera din Campineanca; 15 persoane evacuate din bloc apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

