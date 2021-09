ULTIMA ORĂ! UPDATE! FOTO! Accident la ieșire din Bizighești; TREI răniți, dintre care unul încarcerat! Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp, in zona ieșirii din Bizighești, spre Tișița. Conform IPJ Vrancea, trei persoane au fost ranite, in urma coliziunii produse intre doua autoturisme, iar unul dintre raniți este incarcerat. „In urma cu puțin timp am fost sesizați prin 112 cu privire la faptul ca la […] Articolul ULTIMA ORA! UPDATE! FOTO! Accident la ieșire din Bizighești; TREI raniți, dintre care unul incarcerat! apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp, in zona ieșirii din Bizighești, spre Tișița. Conform IPJ Vrancea, trei persoane au fost ranite, in urma coliziunii produse intre doua autoturisme, iar unul dintre raniți este incarcerat. „In urma cu puțin timp am fost sesizați prin 112 cu privire…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp, in zona ieșirii din Bizighești, spre Tișița. Conform IPJ Vrancea, trei persoane au fost ranite, in urma coliziunii produse intre doua autoturisme, iar unul dintre raniți este incarcerat. „In urma cu puțin timp am fost sesizați prin 112 cu privire…

- In urma cu puțin timp am fost sesizați prin 112 cu privire la faptul ca la ieșire din loc. Bizighești, catre Tișița a avut loc un accident rutier. Din primele informații, 2 auto implicate, 2 persoane ranite. (IPJ Vrancea) foto cu rol de prezentare Articolul ULTIMA ORA! Accident la ieșire din Bizighești;…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp in Focșani, in fața spalatoriei de langa benzinaria Mol din cartierul Sud, zona ANL. Din primele informații, o motocicleta ar fi fost lovita de o mașina. La fața locului sunt prezente echipaje de poliție și o ambulanța a SAJ Vrancea. Vom reveni cu…

- Prin apel 112 a fost anunțat faptul ca, la ieșire din Valea Sarii spre Lepșa, un autoturism a parasit partea carosabila. O persoana a ramas incarcerata, fiind conștienta. Polițiștii Serviciului Rutier sunt la fața locului alaturi de un echipaj din cadrul ISU Vrancea. UPDATE! Victima, un barbat de aproximativ…

- Prin apel 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier in localitatea Bizighești.Conform apelului, sunt implicate un ansamblu cap tractor și un autoturism, trei persoane fiind ranite.Traficul este blocat pe ambele sensuri. UPDATE! Se circula alternativ pe sensul Adjud-Focșani. (Comunicat IPJ…

- Prin apel 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier in localitatea Bizighești.Conform apelului, sunt implicate un ansamblu cap tractor și un autoturism, trei persoane fiind ranite.Traficul este blocat pe ambele sensuri. UPDATE! Se circula alternativ pe sensul Adjud-Focșani. (Comunicat IPJ…

- Prin apel 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier in localitatea Bizighești.Conform apelului, sunt implicate un ansamblu cap tractor și un autoturism, trei persoane fiind ranite.Traficul este blocat pe ambele sensuri. Update! Se circula alternativ pe sensul Adjud-Focșani. (Comunicat IPJ…