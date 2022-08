ULTIMA ORĂ! UPDATE! Accident grav la Mândrești! TREI persoane sunt încarcerate Pompierii militari intervin la un accident rutier produs pe DN 23, cartierul Mandrești, in care au fost implicate 2 autoturisme. Din primele informații primite prin apel la numarul 112, in urma impactului au rezultat 3 victime incarcerate. Pentru gestionarea situației de urgența au fost mobilizate 3 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu 1 […] Articolul ULTIMA ORA! UPDATE! Accident grav la Mandrești! TREI persoane sunt incarcerate apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari intervin la un accident rutier produs pe DN 23, cartierul Mandrești, in care au fost implicate 2 autoturisme. Din primele informații primite prin apel la numarul 112, in urma impactului au rezultat 3 victime incarcerate. Pentru gestionarea situației de urgența au fost mobilizate 3…

- In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15.50, pompierii vranceni au fost solicitați sa intervina in comuna Vulturu, in urma producerii unui incendiu. Catre locul indicat s-au deplasat, in cel mai scurt timp, 1 echipaj din cadrul Punctului de Lucru Vulturu și alte 3 echipaje din cadrul Detașamentului…

- In urma fenomenelor meteorologice de seara trecuta, echipaje de pompieri militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit pentru degajarea unui arbore și a unui stalp de telecomunicații cazuți pe un autoturism din cartierul Mandrești și pentru evacuarea apei din cinci gospodarii…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au fost solicitați printr-un apel la numarul unic de urgența 112, primit astazi in jurul orei 09:00, sa intervina in comuna Slobozia Cioraști, pentru stingerea unui incendiu. In cel mai scurt timp au fost mobilizate 5 echipaje, care s-au…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au fost solicitați printr-un apel la numarul unic de urgența 112, primit astazi in jurul orei 09:00, sa intervina in comuna Slobozia Cioraști, pentru stingerea unui incendiu. In cel mai scurt timp au fost mobilizate 5 echipaje, care s-au…

- In urma furtunii din aceasta seara, pompierii vranceni au fost solicitați sa intervina in mai multe zone din județ. Un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani a intervenit pe str. Mare a Unirii (zona Piața Moldovei) pentru indepartarea unui arbore, doborat de vijelie, ca urmare a manifestarii…