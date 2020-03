Stiri pe aceeasi tema

- Accident „exploziv”, pe Bulevardul Nicolae Titulescu din municipiul Buzau. Un tanar care ar fi trebuit sa se afle in autoizolare la domiciliu a ieșit cu mașina la plimbare și a provocat un eveniment rutier ce putea avea urmari deosebit de grave. Astazi, in jurul pranzului, tanarul intors din Franța…

- Un barbat in varsta de 47 de ani va avea de raspuns in fața legii dupa ce s-a urcat beat la volan, a provocat un accident rutier și a fugit de la fața locului.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, la ora 18.05, Secția de Poliție Burdujeni a fost sesizata despre faptul ca pe strada Gheorghe ...

- Un tanar care a fugit dupa ce a provocat, in 24 decembrie 2019, un accident in Bucuresti, soldat cu moartea unei persoane, a fost arestat. Tanarul a fost prins pe Aeroportul Otopeni, la revenirea in tara.

- Un accident grav s-a produs luni dupa-amiaza pe DN 10, in localitatea Vernești. Trei oameni au fost raniți dupa ce un autoturism a lovit mașina din fața sa. Potrivit polițiștilor, un tanar de 25 de ani, din Unguriu, in timp ce se deplasa spre Brașov, s-a izbit de mașina din fața al carei șofer, un buzoian…

- "Spuneti-le pasagerilor din masina voastra sa nu foloseasca telefonul, eu am fost amendata pentru ca pasagerul meu era pe Facetime. Sincer, nu stiam ca asta e contraventie", este mesajul postat de femeia din Sydney, la care a atasat o poza a procesului verbal. Amenda incasata de tanara a fost…

- Sase persoane au fost ranite, duminica, intr-un accident rutier in statiunea Mamaia in care au fost implicate trei autoturisme. Evenimentul s-a produs dupa ce o masina a patruns pe contrasens, lovind doua autoturisme. In masina respectiva si asupra pasagerului din dreapta, politistii au gasit 19…

- Un șofer din Izvoarele Sucevei, aflat sub influența bauturilor alcoolice, s-a ales cu dosar penal dupa ce a intrat cu mașina in șanț, a reușit sa plece, dupa care a provocat un accident cu victime. Potrivit unui comunicat al Poliției Suceava, joi, in jurul orei 10:00, in timp ce conducea autoturismul…

- Sambata dupa amiaza un barbat de 47 ani din comuna Zamostea, se deplasa pe jos pe partea dreapta a drumului județean DJ 291 A, ducand de lanț o bovina pe care o cumparase, din spatele sau venind și soția sa. La un moment dat, din spate a trecut un autoturism ce a acroșat bovina care […]