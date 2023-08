Stiri pe aceeasi tema

- Cercetarile ulterioare au stabilit ca tanarul ar fi fost victima unei razbunari, iar atacatorul care l-a injunghiat a fugit.Sosit in cel mai scurt timp, un echipaj l-a preluat pe barbat, dupa ce i-a acordat primul ajutor la fața locului. Victima prezenta o plaga injunghiata in regiunea axilara, peretele…

- Un tanar in varsta de 24 de ani din comuna Romanași a fost injunghiat in zona pieptului de un alt barbat, pe o strada din Zalau, azi 21 agust. Victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Zalau, impreuna cu polițiști…

- Un tanar de 22 de ani a pierdut controlul volanului in comuna Coteana, judetul Olt, si s a lovit de un pod. Potrivit unei informari transmise Inspectoratul de Politie Judetean Olt, la data de 1 august 2023, a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe Drumul Judetean 546, in comuna Coteana,…

- Un adolescent de 17 ani a fost injunghiat in zona omoplatului de un minor de 14 ani cu care a avut o altercatie, pe o strada din Ploiesti, transmite Observatorul Prahovean, care preia informații oferite de IPJ Prahova. Agresorul s-a dezechilibrat si a cazut, lovindu-se la cap de o bordura. Și victima,…

- Un barbat in varsta de 41 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a incercat sa aplaneze un conflict pe o strada din Rovinari, judetul Gorj. Agresorul este un tanar in varsta de 16 ani care l-a lovit pe barbat cu un briceag, in abdomen. Acesta a fost retinut, potrivit News.ro.

- Marti seara, in judetul Teleorman, un adolescent a fost injunghiat de un alt baiat minor. Victima a fost transferata de urgenta cu o ambulanta la Spitalul Clinic de Copii “Grigore Alexandrescu” din Capitala. Citește și: Video. Cadenta de productie la Dacia: 65 vehicule pe ora. Vizita la uzina din Mioveni…

- La nivel de județ, a avut loc noua acțiune comuna a polițiștilor pentru combaterea faptelor infracționale și pastrarea unui climat de ordine și siguranța publica. In data de 22 iunie, polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurala Zalau, impreuna cu polițiștii Serviciului de Ordine Publica, cei din cadrul…

- Victima a raportat atacul polițiștilor in dimineața zilei de 10 iunie, afirmand ca a fost lovit și jefuit de un individ necunoscut in timp ce se deplasa pe strada Harniciei. Agresorul i-a smuls lanțișorul de la gat și a fugit. Talharul prins este un barbat in varsta de 39 de ani, care a fost identificat…