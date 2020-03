Stiri pe aceeasi tema

- "Conform informatiilor comunicate de catre autoritatile italiene, un cetatean roman, rezident in Lombardia, Republica Italiana, a fost depistat cu infectie cu COVID-19", a transmis, joi seara, Grupul de Comunicare Strategica. Sursa citata a precizat ca persoana respectiva are simptome usoare, fiind…

- Un cetatean roman, rezident in Lombardia, Republica Italiana, a fost depistat cu infectie cu COVID 19, informeaza joi seara Grupul de Comunicare Strategica, citat de Agerpres.Conform informatiilor comunicate de catre autoritatile italiene, cetateanul are simptome usoare, fiind in autoizolare la domiciliu,…

- Attilio Fontana, guvernatorul regiunii Lombardia, unde este epicentrul epidemiei de coronavirus din Italia, s-a plasat singur in carantina dupa ce unul dintre asistentii sai a fost diagnosticat cu boala, informeaza Reuters, potrivit digi24.ro.

- Primul roman diagnosticat cu coronavirus este din județul Gorj. UPDATE: Ministrul Sanatații a anunțat ca pacientul este in stare buna, nu prezinta simptome, nu are febra. UPDATE: Probele de la membrii familiei barbatului din Gorj au ieșit negative. Mai sunt 33 de probe in lucru din Gorj, la Institutul…

- Primul roman diagnosticat cu coronavirus este din Gorj. O persoana din județul Gorj este infectata cu coronavirus. Analiza la una din cele 19 probe trimise din Gorj la Institutul „Matei Balș”, din București, este pozitiva. Potrivit autoritaților centrale și locale, persoana infectata se afla in carantina.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca Guvernul italian a decretat starea de urgenta in urma riscului sanitar produs de aparitia unor noi cazuri de infectie cu COVID 19 coronavirus concentrate indeosebi…

- Epidemia de coronavirus ia amploare in Italia unde numarul infectarilor a depasit 130. S-au inregistrat si doua decese. Autoritatile au luat masuri imediate: 12 localitati din provinciile Lombardia si Veneto sunt in carantina.

- Un cetatean roman de pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze, a fost depistat pozitiv cu virusul pneumoniei virale (coronavirus), informeaza Ministerul Afacerilor Externe.