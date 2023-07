Ultima oră! Un român a murit la intrarea în ţară, în Vama Petea Un roman in varsta de 36 de ani a murit, luni, in timp ce incerca sa treaca din Ungaria in Romania prin Vama Petea. „In PTF Petea, la ora 15,00, in zona Punctului de trecere, pe teritoriul maghiar, a fost observat un cetatean roman cazut inconstient. S-a solicitat interventia ambulantei maghiare care, la ora 15,10, efectua primele manevre de resuscitare. Autoritatile maghiare au solicitat interventia unui echipaj aerian. La ora 15,47 a fost constatat decesul persoanei”, a transmis Poliția de Frontiera. Barbatul se deplasa pe jos, pe teritoriul statului maghiar, si nu ajunsese pe aliniamentul de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In P.T.F. Petea, azi, la ora 15.00, in zona punctului de trecere, pe teritoriul maghiar, a fost observat un cetatean roman cazut inconstient, in varsta de 36 de ani. S-a solicitat interventia ambulantei maghiare care la ora 15.10 a efectuat primele manevre de resuscitare. Autoritatile maghiare au solicitat…

- Un roman in varsta de 36 de ani a murit, luni, in timp ce incerca sa treaca din Ungaria in Romania prin Vama Petea, informeaza Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei.„In PTF Petea, la ora 15,00, in zona Punctului de trecere, pe teritoriul maghiar, a fost observat…

- Peste 100.000 de persoane au intrat in ultimele 24 de ore in Romania, dintre care 11.000 au fost cetațeni ucraineni, anunța Poliția de Frontiera. Autoritațile precizeaza ca, la punctele de trecere a graniței, polițiștii au constatat 60 de fapte ilegale, savarșite atat de cetațeni romani, cat și straini.…

- ”In data 23 mai 2023, in prezenta domnului Sorin GRINDEANU, viceprim-ministru si ministrul transporturilor si infrastructurii din Romania, a doamnei Lilia DABIJA, ministrul infrastructurii si dezvoltarii regionale din R Moldova, precum si a domnului Lucian BODE si doamnei Ana REVENCO, ministrii afacerilor…

- 12:41 // Autoritațile din Romania au anunțat despre remedierea problemei și reluarea procesului de perfectare a camioanelor. 09:26 // Transportatorii ce intenționeaza sa traverseze frontiera prin punctul Cahul-Oancea sint atenționați ca la moment nu este posibila perfectarea camioanelor, din cauza unei…

- Politistii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului, nu au permis intrarea in tara a unui mijloc de transport incarcat cu peste trei tone de marfa second hand ce proveneau din Italia. Intrebarea care se pune este de ce vameșii…

- Politistii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului, nu au permis intrarea in tara a unui mijloc de transport incarcat cu peste trei tone de marfa second hand ce proveneau din Italia. Intrebarea care se pune este de ce vameșii…

- Poliția de frontiera a aplicat refuzul de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru 46 de persoane, in ultimele 24 de ore. Punctele de trecere a frontierei au fost traversate de 38 750 de persoane, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 20 547 de traversari.…