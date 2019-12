ULTIMĂ ORĂ Un polițist a MURIT, în prima zi de Crăciun, într-un cumplit accident rutier Șoc pentru polițiștii din cadrul IPJ Teleorman. Un coleg de-al lor a murit chiar in prima zi de Craciun, in urma unui accident de circulație. Tragedia s-a produs chiar in aceasta dimineața, cand polițistul se deplasa pe DJ 504 intre Alexandria și Raceni, spre locul sau de munca. Citește și: RETROSPECTIVA 2019 Marea controversa a anului: OUG 114. Efectele care raman și dupa abrogare Agentul a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina. Deși a fost resuscitat aproape o ora de echipajul de la Ambulanța, acesta nu a putut fi salvat. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

